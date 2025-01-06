Blue Finance
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Blue Finance
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Assistance with Medical Bills
Provides financial aid to individuals struggling to afford medical expenses.
Relief Aid for Natural Disaster Victims
Offers support and resources to those affected by natural disasters.
Funeral Expenses Assistance
Helps families cover the costs of funeral arrangements for unexpected deaths.
Scholarships for Students in Need
Awards scholarships to students facing financial hardship to support their education.
À propos
Blue Finance
Fondée en
2024
EIN
921838468
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
1074 MORNINGSIDE DR SUNNYVALE, California 94087-1628 United States
Site web
bluealliance.earth
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
BLUE FINANCE advances financial solutions from Sunnyvale, California, helping drive projects that prioritize environmental well-being and positive global impact.
