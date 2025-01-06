Blanchet House Of Hospitality
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme alimentaire
Provides free meals to those in need.
Programme de vêtements
Offers free clothing to individuals who need it.
Blanchet House Program
Residential program for men seeking recovery and stability.
Blanchet Farm Program
A 9-month residential recovery program for men in a rural setting.
À propos
Blanchet House Of Hospitality
Fondée en
1954
EIN
936031009
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services sociaux - Besoins fondamentaux - Banques alimentaires
Adresse
310 NW GLISAN ST PORTLAND, Oregon 97209-3712 United States
Site web
blanchethouse.org
Téléphone
(503)-241-4340
Adresse électronique
À propos
Blanchet House, founded in 1952, offers food, clothing, and shelter to those in need in Portland, OR. With a mission to alleviate suffering and offer hope, they provide free meals, hygiene items, and transitional programs. They operate a farm and two residential programs for men facing addiction and other challenges.
La mission
Serving essential aid with dignity, Blanchet House strives to alleviate suffering and offer hope for a better life to those in need.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :