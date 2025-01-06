Association coopérative d'électricité du comté de Blachly-Lane
Faire un don
Association coopérative d'électricité du comté de Blachly-Lane
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Association coopérative d'électricité du comté de Blachly-Lane
Acheter pour soutenir
Association coopérative d'électricité du comté de Blachly-Lane
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Association coopérative d'électricité du comté de Blachly-Lane
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme BLES
Aide les membres confrontés à des difficultés liées aux coûts de l'énergie, en offrant aux membres éligibles un paiement unique de 275 dollars sur une période de 12 mois.
Programme de prêts aux membres
Fournit des prêts à taux zéro avec une limite de 500 $ et un délai de paiement de six mois pour des mesures d'efficacité énergétique.
À propos
Association coopérative d'électricité du comté de Blachly-Lane
Fondée en
1939
EIN
930124804
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
90680 HIGHWAY 99 N EUGENE, Oregon 97402-9624 États-Unis
Site web
www.blachlylane.coop
Téléphone
(541)-688-8711
Adresse électronique
À propos
Blachly-Lane Electric Cooperative, fondée en 1939, fournit à ses membres une électricité sûre, fiable et économique. Première coopérative de l'Oregon financée par la REA, elle dessert le comté de Lane avec divers programmes, dont le programme BLES d'assistance énergétique. Sa mission est de fournir un service électrique fiable à ses membres.
La mission
La mission de Blachly-Lane est de fournir une énergie électrique sûre, fiable et économique à ses membres dans le comté de Lane, en Oregon.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :