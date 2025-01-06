École secondaire Bishop Amat Memorial

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Cours de placement avancé (AP)

L'école propose 18 cours d'AP, dont l'histoire de l'art, la biologie, le calcul, la chimie, l'informatique, l'anglais, l'histoire européenne, la géographie humaine, la macroéconomie, la physique, la psychologie, l'espagnol, le Studio Art, le gouvernement des États-Unis et l'histoire des États-Unis, afin de préparer les élèves à un travail de niveau universitaire.

‍

Programme académique

Fournit un programme équilibré conçu pour offrir une base solide et préparer les étudiants à l'université.

‍