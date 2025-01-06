École secondaire Bishop Amat Memorial
École secondaire Bishop Amat Memorial
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Cours de placement avancé (AP)
L'école propose 18 cours d'AP, dont l'histoire de l'art, la biologie, le calcul, la chimie, l'informatique, l'anglais, l'histoire européenne, la géographie humaine, la macroéconomie, la physique, la psychologie, l'espagnol, le Studio Art, le gouvernement des États-Unis et l'histoire des États-Unis, afin de préparer les élèves à un travail de niveau universitaire.
Programme académique
Fournit un programme équilibré conçu pour offrir une base solide et préparer les étudiants à l'université.
À propos
École secondaire Bishop Amat Memorial
Fondée en
1946
EIN
952056602
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
14301 FAIRGROVE AVE LA PUENTE, California 91746-1712 États-Unis
Site web
www.bishopamat.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Le lycée Bishop Amat Memorial, fondé en 1946, est un lycée catholique mixte situé à La Puente, en Californie. Sa mission est d'intégrer les valeurs catholiques dans le développement académique, spirituel et social des élèves. L'école vise à former une communauté remplie de foi et à fournir une éducation de qualité.
La mission
Bishop Amat dispense un enseignement de qualité, répondant aux besoins d'un corps étudiant culturellement et académiquement diversifié.
