Birmingham Black Economic Alliance
Birmingham Black Economic Alliance
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Center for Black Entrepreneurship (CBE)
Offers education, mentorship, and access to capital for Black entrepreneurs, housed at Spelman and Morehouse Colleges.
À propos
Birmingham Black Economic Alliance
Fondée en
2024
EIN
934884100
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits > Droits civils > Organisations de justice sociale
Adresse
1601 5TH AVE N STE 287 BIRMINGHAM, Alabama 35203-1942 United States
Site web
blackeconomicalliance.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Black Economic Alliance is committed to economic progress and prosperity in the Black community, focusing on work, wages, and wealth. They use collective power to advance policies that create economic empowerment and grow the U.S. economy.
