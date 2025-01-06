Beaverton Veterans Memorial Management
Beaverton Veterans Memorial Management
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Parc commémoratif des vétérans
A park dedicated to commemorating all veterans of all services in all wars, conflicts, and peacekeeping missions. It hosts events such as Memorial Day and Veterans Day ceremonies.
À propos
Beaverton Veterans Memorial Management
Fondée en
1999
EIN
931280546
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Human Services > Basic Needs > Veterans Services
Adresse
PO BOX 37 BEAVERTON, Oregon 97075-0037 United States
Site web
beavertonpost124.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
Park dedicated to commemorating all veterans of all services in all the wars, conflicts, and peacekeeping missions.
