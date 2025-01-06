Bay Area Rescue Mission
Bay Area Rescue Mission
Bay Area Rescue Mission
Bay Area Rescue Mission
Bay Area Rescue Mission
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Life Transformation Programs
Offers skills training, vocational classes, education, counseling, and spiritual guidance to help individuals overcome homelessness and addiction.
Services d'urgence
Provides immediate support to homeless men, women, and children with safe shelter and nutritious meals.
Garde-manger
Distributes food and essential household items to prevent homelessness in the community.
À propos
Bay Area Rescue Mission
Fondée en
1966
EIN
946124054
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Besoins fondamentaux > Refuges pour sans-abri
Adresse
2114 MACDONALD AVENUE RICHMOND, California 94801-0000 United States
Site web
www.bayarearescue.org
Téléphone
(510)-215-4869
Adresse électronique
À propos
Since 1965, Bay Area Rescue Mission has been dedicated to changing the lives of the Bay Area's homeless and hurting. Located in Richmond, CA, they offer 24/7 services, providing love and empowering individuals to transform their lives by fighting homelessness and food poverty.
La mission
The Bay Area Rescue Mission exists to love without limits our neighbors experiencing homelessness and hunger.
