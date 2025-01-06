Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Since 1965, Bay Area Rescue Mission has been dedicated to changing the lives of the Bay Area's homeless and hurting. Located in Richmond, CA, they offer 24/7 services, providing love and empowering individuals to transform their lives by fighting homelessness and food poverty.

La mission

The Bay Area Rescue Mission exists to love without limits our neighbors experiencing homelessness and hunger.