The Bank of Hawaii Foundation, est. 1981, strengthens communities through grants, sponsorships, and partnerships. It supports nonprofits improving quality of life in Hawaii, focusing on low- to moderate-income areas. Key areas include community development, education, human services, arts, and culture. Leadership includes Peter Ho (Chairman), Lono Kealoha (President), and Momi Akimseu (SVP).

The Bank of Hawaii Foundation is committed to strengthening communities, focusing on programs and projects within low and moderate income communities.