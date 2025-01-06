Bank Of Hawaii Foundation
Bank Of Hawaii Foundation
Bank Of Hawaii Foundation
Bank Of Hawaii Foundation
Bank Of Hawaii Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Subventions communautaires
Supporting programs and projects with significant impact within low and moderate income communities in Hawaii.
Tuition Aid Program
Grants available to learning institutions serving children from preschool through 12th grade in Hawaii through McInerny Foundation and G.N. Wilcox Trust.
Employee Scholarships
Financial assistance to college-bound children and grandchildren of Bank of Hawaii employees.
Bank Of Hawaii Foundation
2014
990210467
501(c)(3)
Développement communautaire
PO BOX 3170 HONOLULU, Hawaii 96802-3170 United States
www.boh.com
(808)-643-3888
The Bank of Hawaii Foundation, est. 1981, strengthens communities through grants, sponsorships, and partnerships. It supports nonprofits improving quality of life in Hawaii, focusing on low- to moderate-income areas. Key areas include community development, education, human services, arts, and culture. Leadership includes Peter Ho (Chairman), Lono Kealoha (President), and Momi Akimseu (SVP).
La mission
The Bank of Hawaii Foundation is committed to strengthening communities, focusing on programs and projects within low and moderate income communities.
