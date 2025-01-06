Aurora Regional Chamber Of Commerce Foundation
Aurora Regional Chamber Of Commerce Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Leadership Aurora
A 10-month program developing community awareness and a network of informed leaders, encouraging community involvement through hands-on experience.
Career Accelerator Grant
Provides community college students with funds for books and other resources to support their education.
À propos
Aurora Regional Chamber Of Commerce Foundation
Fondée en
2023
EIN
921886492
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire Développement économique
Adresse
43 W GALENA BLVD AURORA, Illinois 60506-4129 United States
Site web
www.aurorachamber.com
Téléphone
(630)-256-3180
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Aurora Regional Chamber of Commerce Foundation advances the local business community in Aurora, Illinois, fostering connections and supporting regional economic development.
