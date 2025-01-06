Augustine Educational Foundation
Augustine Educational Foundation
Augustine Educational Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Tuition Scholarship Program
Provides need-based tuition scholarships to students in grades K-12 attending Hawaii Catholic Schools. Awards range from $500 to $1,750.
À propos
Augustine Educational Foundation
Fondée en
1946
EIN
990230013
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
6301 PALI HWY KANEOHE, Hawaii 96744-5224 United States
Site web
www.augustinefoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Augustine Educational Foundation supports Hawaii Catholic Schools by offering tuition scholarships to students (K-12) and awarding grants to educators. For over 25 years, they've helped families seeking Catholic education and improved educational quality in Hawaii's Catholic schools.
La mission
The Augustine Educational Foundation provides tuition assistance to families with financial needs who seek a quality Catholic education for their children in Hawaii.
{Similaire 1}
