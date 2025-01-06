Attiyeh Foundation
Faire un don
Attiyeh Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Attiyeh Foundation
Acheter pour soutenir
Attiyeh Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Attiyeh Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Educational and Cultural Workshops
Offers workshops to promote education and cultural understanding.
Soutien communautaire
Provides support to the local community through various initiatives.
Préservation historique
Works to preserve historical sites and artifacts.
À propos
Attiyeh Foundation
Fondée en
1997
EIN
954624172
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Patrimoine et éducation > Sociétés de préservation historique
Adresse
240 MORADA LN TAOS, New Mexico 87571-6468 United States
Site web
www.mabeldodgeluhan.com
Téléphone
(800)-846-22355757519686
Adresse électronique
À propos
The Attiyeh Foundation, based in Los Angeles, CA, supports educational and cultural workshops, community support, and historic preservation. Founded in 1997, the foundation operates as a private foundation.
La mission
ATTIYEH FOUNDATION fosters cultural and community initiatives in Taos, New Mexico, enriching local life and promoting meaningful engagement through its efforts.
Recherche d'autres organisations en
Nouveau Mexique, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :