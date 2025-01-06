Atomic Athletic Foundation
Faire un don
Atomic Athletic Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Atomic Athletic Foundation
Acheter pour soutenir
Atomic Athletic Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Atomic Athletic Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bomber Skills Program Scholarships
Scholarships partially funded by the Fiesta Sports Foundation to help youth participate in the ATOMIC Bomber Skills Program.
À propos
Atomic Athletic Foundation
Fondée en
2023
EIN
931602941
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse > Programmes jeunesse > Organismes de mentorat
Adresse
17451 N 55TH ST SCOTTSDALE, Arizona 85254-5878 United States
Site web
www.atomicathleticfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Atomic Athletic Foundation, founded in 2023 in Scottsdale, AZ, aims to build confidence and character in youth through sports. They provide an environment for kids of all backgrounds to develop skills and become responsible community members. The foundation offers scholarships and athletic programs.
La mission
Atomic Athletic Foundation provides youth of all backgrounds an environment which builds confidence, develops character, and helps them acquire skills to achieve their fullest potential.
Recherche d'autres organisations en
Arizona, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :