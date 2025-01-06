Atmaruchi Foundation
Faire un don
Atmaruchi Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Atmaruchi Foundation
Acheter pour soutenir
Atmaruchi Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Atmaruchi Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Spiritual Learning and Empowerment
Empowering individuals through spiritual learning focused on self-discovery and practical activities for inner peace and compassion.
À propos
Atmaruchi Foundation
Fondée en
2023
EIN
923887623
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
7218 KEATON CT LEWIS CENTER, Ohio 43035-9225 United States
Site web
atmaruchi.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Atmaruchi Foundation empowers individuals of all ages through spiritual learning focused on Atma (Soul), and practically implementing it via activities fostering inner peace, a nonviolent lifestyle, and universal compassion. It is committed to fulfillment through knowledge.
La mission
Atmaruchi Foundation empowers individuals of all ages through spiritual learning focused on Atma (Soul, our true self), practically implementing it via activities fostering inner peace and universal compassion.
Recherche d'autres organisations en
Ohio, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :