Église baptiste d'Atherton
Église baptiste d'Atherton
Église baptiste d'Atherton
Église baptiste d'Atherton
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sensibilisation de la communauté
Des initiatives centrées sur le Christ et axées sur le service à la communauté.
Ministère de la jeunesse
Programmes conçus pour soutenir et impliquer les jeunes.
Église des enfants
Services et programmes dédiés aux enfants.
Ministère de la petite enfance
Soins et soutien aux nourrissons et aux enfants en bas âge pendant les services.
À propos
Église baptiste d'Atherton
Fondée en
2000
EIN
952254275
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
2627 W 116TH ST HAWTHORNE, California 90250-1975 États-Unis
Site web
athertonbc.org
Téléphone
(323)-757-3113
Adresse électronique
À propos
L'église baptiste d'Atherton à Hawthorne, en Californie, est une communauté centrée sur le Christ qui propose des programmes de sensibilisation, des ministères, des cours et des cultes. Sa mission est de rétablir l'excellence dans l'Église de Dieu par l'éducation, la rénovation, le rajeunissement et l'évangélisation. Elle propose des ministères pour les jeunes et les enfants, des études bibliques et des services de prière.
La mission
L'église baptiste d'Atherton accueille la communauté de Hawthorne, offrant un espace chaleureux pour la croissance spirituelle et la connexion au 2627 W 116th St en Californie.
Californie, États-Unis
