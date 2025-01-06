Église baptiste d'Atherton

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Sensibilisation de la communauté

Des initiatives centrées sur le Christ et axées sur le service à la communauté.

‍

Ministère de la jeunesse

Programmes conçus pour soutenir et impliquer les jeunes.

‍

Église des enfants

Services et programmes dédiés aux enfants.

‍

Ministère de la petite enfance

Soins et soutien aux nourrissons et aux enfants en bas âge pendant les services.

‍