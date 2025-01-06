Athens Village
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Athens Village
Fondée en
2010
EIN
943479354
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
94 COLUMBUS RD ATHENS, Ohio 45701-1312 United States
Site web
theathensvillage.org
Téléphone
(740)-447-0500
Adresse électronique
À propos
La mission
The Athens Village endeavors to enable members to live independently, comfortably, and safely in their homes as they age.
