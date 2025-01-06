Association Assured Life
Association Assured Life
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Association Assured Life
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses d'études
Offers scholarships ranging from $500 to $2,500 for members pursuing higher education.
Programme de dons jumelés à des œuvres de bienfaisance
Matches charitable gifts up to $250 per year for benefit members donating to nonprofits.
Subventions pour les camps d'été
Awards grants of $100 per child to members, children, or grandchildren of members for summer camp.
À propos
Association Assured Life
Fondée en
1945
EIN
946086919
Type IRS 501(C)
501(c)(8)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
4314 KINGSLY DR PITTSBURG, California 94565-6267 United States
Site web
assuredlife.org
Téléphone
(800)-777-9777
Adresse électronique
À propos
Assured Life Association, est. 1890, is a not-for-profit life insurance provider offering life insurance, annuities, and Medicare Supplement insurance to its members. Giving back is core to their mission, providing college scholarships, summer camp grants, and promoting volunteer projects. They focus on financial security and community value.
La mission
Assured Life Association serves the Pittsburg, California community by offering resources and support to individuals and families. Learn more at assuredlife.org.
