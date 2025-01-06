Assumption Of The Blessed Virgin Mary School
Assumption Of The Blessed Virgin Mary School
Assumption Of The Blessed Virgin Mary School
Assumption Of The Blessed Virgin Mary School
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentorship program is designed to help adolescents find the career path that suits them best.
Gator After School Care & Enrichment Program
Provides a safe environment with enrichment activities, homework help, and social skills development for ABVM students after school.
À propos
Assumption Of The Blessed Virgin Mary School
Fondée en
1946
EIN
951866063
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
2.1.1. Écoles primaires
Adresse
2660 E ORANGE GROVE BLVD PASADENA, California 91107-2632 United States
Site web
school.abvmpasadena.org
Téléphone
(626)-793-2089
Adresse électronique
À propos
Assumption of the Blessed Virgin Mary School, founded in 1950 in Pasadena, CA, is a Catholic school serving students in TK-8th grade. Preparing students to achieve their greatest potential in a nurturing and Christ-centered community through faith, service, and academics.
La mission
Assumption strives to make each student's educational experience unique to their needs. Through a rigorous academic program, paired with service learning and faith-based education, our students graduate well prepared to face their collegiate years.
