Association Of Ship Brokers And Agents Educational Foundation
Faire un don
Association Of Ship Brokers And Agents Educational Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Association Of Ship Brokers And Agents Educational Foundation
Acheter pour soutenir
Association Of Ship Brokers And Agents Educational Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Association Of Ship Brokers And Agents Educational Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Maritime Education and Professional Development
Promotes maritime education and develops maritime professionals through education, scholarships, and industry support.
À propos
Association Of Ship Brokers And Agents Educational Foundation
Fondée en
2023
EIN
923588227
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
510 SYLVAN AVE STE 201 ENGLEWD CLFS, New Jersey 07632-3039 United States
Site web
www.asba.org
Téléphone
(201)-569-2882
Adresse électronique
À propos
The ASBA Educational Foundation, established in 2023, promotes and supports maritime education, developing maritime professionals through education and scholarships.
La mission
The Association of Ship Brokers and Agents Educational Foundation Inc in Englewood Cliffs, NJ, promotes learning and professional growth in the ship brokering and agency field.
Recherche d'autres organisations en
New Jersey, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :