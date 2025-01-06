Association Of Educational Therapists
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Educational Therapy Advancement
Providing certification and training to members, advancing the profession, and establishing ethical standards to serve individuals with learning challenges.
À propos
Association Of Educational Therapists
Fondée en
1984
EIN
953371119
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
262 W MAIN ST WALES, Wisconsin 53183-0000 United States
Site web
www.aetonline.org
Téléphone
(414)-908-4949
Adresse électronique
À propos
The Association of Educational Therapists (AET), founded in 1984, is an international professional organization. AET's mission is to define standards for educational therapy, promote training and research, and create public awareness. They offer certification and training to professionals serving individuals with learning differences.
La mission
The Association of Educational Therapists connects and supports educational therapists in Wisconsin, fostering a dedicated community to enhance learning and professional growth.
Recherche d'autres organisations en
Wisconsin, États-Unis
Ville
État
