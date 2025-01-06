Association Of American Law Schools
Association Of American Law Schools
Programmes et services
AALS Sections
AALS hosts over 100 sections for law school faculty, administrators, and staff, organized around academic disciplines. They offer programs, newsletters, mentoring, and teaching resources.
À propos
Association Of American Law Schools
Fondée en
1971
EIN
941450490
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
1614 20TH ST NW WASHINGTON, District of Columbia 20009-1001 United States
Site web
www.aals.org
Téléphone
(202)-296-8851
Adresse électronique
À propos
The Association of American Law Schools (AALS), founded in 1900, is a non-profit association of 175 law schools. AALS's mission is to uphold and advance excellence in legal education. They promote core values such as diversity, inclusion and support legal educators.
La mission
The Association of American Law Schools' mission is to uphold and advance excellence in legal education. They serve as the learned society for law teachers and work to improve the legal profession through legal education.
