Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme pour la petite enfance
Play-based program for young children that nurtures imagination and provides a foundation for learning.
Morning Glory Playgroups
Weekly playgroups for parents and young children, offering play, song, and activities in a nurturing environment.
Programme de pépinière
A gentle first school experience for young children in a loving, homelike setting.
Programme de l'école maternelle
Harmonious classrooms for children ages 4-6, fostering imagination, coordination, and social skills.
À propos
Association For Waldorf Education In San Diego
Fondée en
1981
EIN
953641387
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
3547 ALTADENA AVE SAN DIEGO, California 92105-3612 United States
Site web
waldorfsandiego.org
Téléphone
(619)-280-8016
Adresse électronique
À propos
The Association for Waldorf Education in San Diego, founded in 1981, supports the Waldorf School of San Diego. The school offers Pre-K through 12th grade education, making Waldorf education accessible to children in the San Diego area. They engage with families of all backgrounds.
La mission
The Waldorf School of San Diego strives to awaken each student's capacity for love of learning, independent thinking, and heartfelt service to the world.
