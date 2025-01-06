Associated Students University Of California Riverside
Faire un don
Associated Students University Of California Riverside
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Associated Students University Of California Riverside
Acheter pour soutenir
Associated Students University Of California Riverside
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Associated Students University Of California Riverside
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community-Based Services
Engaging programs and events to help students reach their full potential at UCR and beyond.
Discounted Tickets
Providing students with access to discounted tickets for various events and attractions.
Clicker Rental Program
Offering a rental program for clickers, essential for student participation in classes.
Legal Clinic for Students
Providing legal advice and services to students.
À propos
Associated Students University Of California Riverside
Fondée en
1961
EIN
956006684
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Academic Organizations - Student Clubs
Adresse
900 UNIVERSITY AVENUE HUB202 RIVERSIDE, California 92521-9800 United States
Site web
asucr.ucr.edu
Téléphone
(951)-827-3621
Adresse électronique
À propos
The Associated Students of the University of California, Riverside (ASUCR), founded in 1961, serves as the official undergraduate student government. ASUCR advocates for over 22,000 students, promoting services, events, and sustainability. ASPB programs quality campus entertainment.
La mission
ASUCR is your student government representing the interests and needs of 22,000+ UCR undergraduates, advocating for students through elected officials and committees.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :