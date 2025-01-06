Associated Students University Of California Riverside

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Associated Students of the University of California, Riverside (ASUCR), founded in 1961, serves as the official undergraduate student government. ASUCR advocates for over 22,000 students, promoting services, events, and sustainability. ASPB programs quality campus entertainment.

La mission

ASUCR is your student government representing the interests and needs of 22,000+ UCR undergraduates, advocating for students through elected officials and committees.