Associated Students University Of California Davis Business Office

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Le garde-manger

Fournit gratuitement de la nourriture et des produits de base aux étudiants dans le besoin.

‍

CoHo

Offre une gamme variée d'options alimentaires et d'expériences de restauration sur le campus.

‍

Grange à vélos

Fournit des services de réparation, d'entretien et de vente de bicyclettes pour que le campus continue à pédaler.

‍

Unitrans

Offre des services de transport en commun autour de la ville, garantissant un transport sûr et fiable.

‍