Associated Students University Of California Davis Business Office

L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Le garde-manger
Fournit gratuitement de la nourriture et des produits de base aux étudiants dans le besoin.
CoHo
Offre une gamme variée d'options alimentaires et d'expériences de restauration sur le campus.
Grange à vélos
Fournit des services de réparation, d'entretien et de vente de bicyclettes pour que le campus continue à pédaler.
Unitrans
Offre des services de transport en commun autour de la ville, garantissant un transport sûr et fiable.
Fondée en
1951
EIN
941347068
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
ONE SHIELDS AVE MEM UNION NO 347A DAVIS, California 95616-0000 United States
Site web
asucd.ucdavis.edu
Téléphone
(530)-752-1990
Adresse électronique
L'Associated Students, University of California, Davis (ASUCD), fondé en 1951, est l'association des étudiants de premier cycle de l'UC Davis. Il vise à améliorer la vie sur le campus en fournissant des ressources et des services aux étudiants.
La mission
L'ASUCD améliore la qualité de la vie sur le campus en fournissant des ressources et des services pour cultiver une culture de l'engagement et du leadership étudiant.
