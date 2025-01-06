Associated Students Of Yuba College
1952
946108649
501(c)(3)
Organisations académiques
2088 N BEALE RD MARYSVILLE, California 95901-7605 United States
yc.yccd.edu
(530)-741-6700
Associated Students of Yuba College (founded in 1952) advocates for students, fosters community, and enriches the Yuba College experience. Through student government and various programs, ASYC promotes student learning and success, providing equitable opportunities for a diverse student body in Marysville, CA.
Associated Students of Yuba College advocates for and empowers the student community in Marysville, fostering a vibrant and inclusive campus experience.
