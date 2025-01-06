Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Associated Students of San Diego State University, founded in 1950, is a student-directed corporation and governance organization. It supports social, recreational, cultural, and educational programs, advocates for student interests, and enhances the SDSU community.

La mission

Associated Students supports San Diego State University's mission by creating, promoting, and funding diverse programs while advocating for student interests and providing leadership opportunities.