Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Social, Recreational, Cultural, and Educational Programs
Creating and funding programs and facilities on campus and in the community to enhance student life.
À propos
Associated Students Of San Diego State University
Fondée en
1950
EIN
956042622
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
5500 CAMPANILE DRIVE MC 7800 SAN DIEGO, California 92182-0001 United States
Site web
as.sdsu.edu
Téléphone
(619)-594-6555
Adresse électronique
-
À propos
Associated Students of San Diego State University, founded in 1950, is a student-directed corporation and governance organization. It supports social, recreational, cultural, and educational programs, advocates for student interests, and enhances the SDSU community.
La mission
Associated Students supports San Diego State University's mission by creating, promoting, and funding diverse programs while advocating for student interests and providing leadership opportunities.
