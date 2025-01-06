Associated Students Of Occidental College
Faire un don
Associated Students Of Occidental College
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Associated Students Of Occidental College
Acheter pour soutenir
Associated Students Of Occidental College
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Associated Students Of Occidental College
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bengal Bus Shuttle Service
Free and low-cost transportation to the surrounding neighborhood, L.A. airports, and other locations.
Bike Share Program
Rents bikes and offers reasonably priced maintenance and repairs for student bikes.
FEAST Organic Garden
A student-run organic garden open to all students, with workshops, potlucks, and harvest fairs.
KOXY Radio Station
An outlet for diverse music, concerts, and cultural events, serving the campus and Northeast L.A.
À propos
Associated Students Of Occidental College
Fondée en
1952
EIN
952667363
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
1600 CAMPUS RD LOS ANGELES, California 90041-3314 United States
Site web
www.oxy.edu
Téléphone
(323)-259-2500
Adresse électronique
-
À propos
The Associated Students of Occidental College (ASOC) is the official student government. ASOC works to promote the social and educational well-being of the student body, upholding Occidental College's mission of equity, inclusion, and community engagement. They provide resources and employment opportunities to enhance the student experience.
La mission
ASOC serves as the official student government, working to promote the social and educational well-being of the student body while upholding Oxy's mission of equity, inclusion, and community engagement.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :