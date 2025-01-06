Assistance League Of Whittier
Assistance League Of Whittier
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Opération cloche d'école
Provides new school clothes to qualifying children in grades K-8, boosting self-esteem and enhancing their academic experience.
Bourses d'études
Financially assists deserving Whittier area high school seniors attending college, helping them achieve a better life through education.
Programme de lecture d'été
Funds the Whittier Public Library to promote literacy and a love of reading in children during the summer months.
Wee Wardrobe
Provides layettes for newborns in need at PIH Hospital, ensuring they have essential clothing to wear home.
À propos
Assistance League Of Whittier
Fondée en
1955
EIN
952135127
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
6339 GREENLEAF AVE WHITTIER, California 90601-3536 United States
Site web
www.assistanceleagueofwhittier.org
Téléphone
(562)-693-6533
Adresse électronique
À propos
Assistance League of Whittier, founded in 1955, is an all-volunteer, nonprofit transforming the lives of children and adults through community programs. They provide clothing, dental care, scholarships, and other assistance to those in need in the Whittier area.
La mission
Assistance League of Whittier transforms the lives of children and adults through community programs benefiting adults and children in the Greater Whittier Area.
