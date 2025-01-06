Assistance League Of Santa Clarita
Faire un don
Assistance League Of Santa Clarita
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Assistance League Of Santa Clarita
Acheter pour soutenir
Assistance League Of Santa Clarita
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Assistance League Of Santa Clarita
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Opération cloche d'école
Fournit des vêtements et des chaussures scolaires neufs aux enfants dans le besoin, afin de les aider à réussir à l'école.
icare pour les enfants
Offre des programmes et un soutien pour le bien-être et le développement des enfants.
Favoriser la réussite
Il soutient les jeunes en famille d'accueil lors de leur transition hors du système de placement familial.
Connexion des seniors
Fournit des programmes et des services pour soutenir les personnes âgées dans la communauté de Santa Clarita.
À propos
Assistance League Of Santa Clarita
Fondée en
1994
EIN
954271779
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
26045 BOUQUET CANYON RD SANTA CLARITA, California 91350-2639 United States
Site web
assistanceleaguesantaclarita.org
Téléphone
(661)-255-1991
Adresse électronique
-
À propos
L'Assistance League of Santa Clarita, fondée en 1994, est une organisation à but non lucratif entièrement bénévole qui se consacre à la transformation de la vie des enfants et des adultes de la vallée de Santa Clarita. Elle propose des programmes tels que Operation School Bell, qui consiste à fournir des vêtements et des chaussures neufs, Fostering Success, et un soutien aux personnes âgées par le biais d'actions de proximité.
La mission
L'Assistance League of Santa Clarita fournit des services philanthropiques pour relever les défis posés par un éventail diversifié de besoins individuels et communautaires impérieux dans la vallée de Santa Clarita.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :