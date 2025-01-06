Assistance League Of Santa Clarita

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Opération cloche d'école

Fournit des vêtements et des chaussures scolaires neufs aux enfants dans le besoin, afin de les aider à réussir à l'école.

‍

icare pour les enfants

Offre des programmes et un soutien pour le bien-être et le développement des enfants.

‍

Favoriser la réussite

Il soutient les jeunes en famille d'accueil lors de leur transition hors du système de placement familial.

‍

Connexion des seniors

Fournit des programmes et des services pour soutenir les personnes âgées dans la communauté de Santa Clarita.

‍