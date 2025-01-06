Ligue d'assistance de la vallée d'Antelope
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Opération cloche d'école
Fournit des vêtements et des fournitures scolaires aux enfants dans le besoin.
Kits pour les survivants d'agressions
Fournit des articles d'hygiène personnelle et des vêtements aux victimes d'agressions.
Programme de manteaux d'hiver
Collecte et distribution de manteaux d'hiver aux personnes dans le besoin.
Programme pour les besoins des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire
Fournit des produits essentiels tels que des sièges auto et des parcs pour enfants pour les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire.
À propos
Ligue d'assistance de la vallée d'Antelope
Fondée en
1973
EIN
952047336
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
42544 10TH ST W STE B LANCASTER, California 93534-7079 United States
Site web
alav.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
L'Assistance League of Antelope Valley, créée en 1959, a pour mission d'avoir un impact positif sur les enfants et les familles de la vallée d'Antelope. Par le biais de divers programmes de services, elle répond aux besoins de la communauté en fournissant des ressources et un soutien, avec pour mission d'améliorer la vie de ceux qu'elle sert.
La mission
L'Assistance League of Antelope Valley améliore la vie des enfants et des familles de la vallée d'Antelope grâce à des programmes philanthropiques communautaires.
