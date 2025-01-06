Ligue d'assistance de la vallée d'Antelope

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Opération cloche d'école

Fournit des vêtements et des fournitures scolaires aux enfants dans le besoin.

Kits pour les survivants d'agressions

Fournit des articles d'hygiène personnelle et des vêtements aux victimes d'agressions.

Programme de manteaux d'hiver

Collecte et distribution de manteaux d'hiver aux personnes dans le besoin.

Programme pour les besoins des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire

Fournit des produits essentiels tels que des sièges auto et des parcs pour enfants pour les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire.

