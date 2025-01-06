Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Aspire Speech and Debate NFP, founded in 2024, provides instruction, practice, and competition in public speaking and debate. They aim to equip home-educated students with skills to articulate their faith.

La mission

ASPIRE SPEECH AND DEBATE NFP supports students in Homer Glen, Illinois, fostering confidence and communication skills through speech and debate enrichment opportunities.