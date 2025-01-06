Aspire Speech And Debate Nfp
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Speech and Debate Programs
Provides instruction, practice, and competition in public speaking and debate for homeschool students.
Aspire Summer Workshop
Offers workshops to improve speech and debate skills.
Fondée en
2024
EIN
992153007
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
12763 W BEAVER DEN TRL HOMER GLEN, Illinois 60491-9025 United States
Site web
aspire.homeschooldebate.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
Aspire Speech and Debate NFP, founded in 2024, provides instruction, practice, and competition in public speaking and debate. They aim to equip home-educated students with skills to articulate their faith.
La mission
ASPIRE SPEECH AND DEBATE NFP supports students in Homer Glen, Illinois, fostering confidence and communication skills through speech and debate enrichment opportunities.
