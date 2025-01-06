Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus

Ce profil n'a pas été revendiqué.

About

Founded in 1972, Asian Law Caucus is the nation's first legal and civil rights organization serving low-income Asian American and Pacific Islander communities. They promote, advance, and represent the legal and civil rights of API communities, focusing on housing, immigration, labor, and civil rights.

Mission

The Asian Law Caucus champions justice across society, specifically focusing on serving low-income, immigrant, and underserved Asian Americans and Pacific Islanders.