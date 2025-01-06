Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Criminal Justice Reform Program
Addresses systemic issues in the criminal justice system affecting the Asian American community.
Workers' Rights Program
Protects and advances the rights of low-wage Asian American workers.
Housing Rights Program
Ensures fair housing access and prevents displacement within the Asian American community.
Immigrant Rights Program
Provides legal assistance and advocacy for immigrant rights, including deportation defense.
Fondée en
1998
EIN
942176139
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
55 COLUMBUS AVE SAN FRANCISCO, California 94111-2101 United States
Site web
www.asianlawcaucus.org
Téléphone
(415)-896-1701
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1972, Asian Law Caucus is the nation's first legal and civil rights organization serving low-income Asian American and Pacific Islander communities. They promote, advance, and represent the legal and civil rights of API communities, focusing on housing, immigration, labor, and civil rights.
La mission
The Asian Law Caucus champions justice across society, specifically focusing on serving low-income, immigrant, and underserved Asian Americans and Pacific Islanders.
