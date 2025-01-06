Ashland Christian Fellowship
Faire un don
Ashland Christian Fellowship
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Ashland Christian Fellowship
Acheter pour soutenir
Ashland Christian Fellowship
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ashland Christian Fellowship
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Provides programs and support for children.
Ministère de la jeunesse
Offers guidance and activities for teenagers.
Ministère de l'enseignement supérieur
Supports college-aged individuals in their faith journey.
Ministère des jeunes adultes
Creates a community and offers resources for young adults.
À propos
Ashland Christian Fellowship
Fondée en
1987
EIN
930760713
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
50 W HERSEY ST ASHLAND, Oregon 97520-1157 United States
Site web
acfweb.org
Téléphone
(541)-482-8539
Adresse électronique
À propos
La mission
Ashland Christian Fellowship brings people together in Ashland, Oregon to share faith, build community, and support one another through meaningful fellowship and connection.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :