Ascendant Services International
Faire un don
Ascendant Services International
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Ascendant Services International
Acheter pour soutenir
Ascendant Services International
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ascendant Services International
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Empowering Missionaries and Ministries
Empowering Christian missionaries and ministries to fulfill the Great Commission by providing finances and resources to plant churches.
The TerraNova Project
Reaching Muslims, Hindus, and Buddhists who are without the Gospel through missionary training programs.
À propos
Ascendant Services International
Fondée en
2023
EIN
922622730
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
36 SOLID ROCK RD NOXON, Montana 59853-9715 United States
Site web
ascendantservicesinternational.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Ascendant Services International Inc., founded in 2023, focuses on empowering Christian missionaries and ministries to fulfill the Great Commission. They direct finances and resources to carefully selected missionaries and projects working to plant churches.
La mission
We are a non-profit organization dedicated to empowering Christian missionaries and ministries to fulfill the Great Commission. Our focus is on the 3.4 billion people worldwide who have never heard the Gospel.
Recherche d'autres organisations en
Montana, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :