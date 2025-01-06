Ascendant Services International

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Empowering Missionaries and Ministries

Empowering Christian missionaries and ministries to fulfill the Great Commission by providing finances and resources to plant churches.

‍

The TerraNova Project

Reaching Muslims, Hindus, and Buddhists who are without the Gospel through missionary training programs.

‍