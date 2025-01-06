Asbury United Methodist Church
Faire un don
Asbury United Methodist Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Asbury United Methodist Church
Acheter pour soutenir
Asbury United Methodist Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Asbury United Methodist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fellowship Time
A weekly coffee hour to connect with others and build community.
Prayer Circle
A group that meets to offer prayers for various needs and concerns.
Études de groupe
Various studies to deepen understanding of faith and scripture.
Monthly Family Dinners
Regular dinners for families to come together and enjoy fellowship.
À propos
Asbury United Methodist Church
Fondée en
1974
EIN
942148026
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
4743 EAST AVE LIVERMORE, California 94550-9683 United States
Site web
asburylive.org
Téléphone
(925)-447-1950
Adresse électronique
À propos
Asbury United Methodist Church in Livermore, CA, founded in 1974, embraces all as children of God. Affirming Christ's love, they commit to spiritual diversity and individual integrity. The church strives to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world.
La mission
Asbury United Methodist Church is a community that believes that ALL people are children of God and are of sacred worth. They affirm Christ's example of unconditional love and commit to spiritual diversity and individual integrity.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :