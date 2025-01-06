Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Artify Sauk Centre, founded in 2024, is dedicated to beautifying Sauk Centre and enriching the lives of community members through public art. They foster creativity, connect the community, and spark joy.

La mission

Artify Sauk Centre is dedicated to enhancing Sauk Centre through public art, collaborating with the city, artists, businesses, and civic groups to support economic vitality and tourism.