Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Public Art Initiatives
Beautifying Sauk Centre and enriching community lives through various public art projects and installations.
À propos
Fondée en
2024
EIN
990607434
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
600 MAIN ST S SAUK CENTRE, Minnesota 56378-1513 United States
Site web
www.artifysaukcentre.org
Téléphone
(612)-220-7535
Adresse électronique
À propos
Artify Sauk Centre, founded in 2024, is dedicated to beautifying Sauk Centre and enriching the lives of community members through public art. They foster creativity, connect the community, and spark joy.
La mission
Artify Sauk Centre is dedicated to enhancing Sauk Centre through public art, collaborating with the city, artists, businesses, and civic groups to support economic vitality and tourism.
