Arthritis National Research Foundation
Arthritis National Research Foundation
Arthritis National Research Foundation
Arthritis National Research Foundation
Arthritis National Research Foundation
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
All Arthritis Research Grant
Supports innovative research across a wide spectrum of arthritis and autoimmune diseases, providing up to $250,000 over 2 years.
Psoriatic Arthritis Research Grant
Advances the understanding and treatment of psoriatic arthritis, offering up to $250,000 over 2 years.
Rheum for Kids: Pediatric Skin and Joint Grant
Supports early-career researchers studying pediatric joint and skin diseases, with grants up to $50,000 for 1 year.
Postdoctoral Research Fellowship
Supports emerging postdoctoral physicians in arthritis and autoimmune disease research, providing up to $50,000 for 1 year.
Arthritis National Research Foundation
Fondée en
1973
EIN
956043953
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2372 MORSE AVE IRVINE, California 92614-6234 United States
Site web
curearthritis.org
Téléphone
(800)-588-2873
Adresse électronique
-
Founded in 1970, the Arthritis National Research Foundation funds early-career scientists pursuing innovative research to understand, prevent, and cure arthritis and related autoimmune diseases. They empower researchers with funding to drive breakthroughs in treatment and improve patient outcomes.
La mission
ARTHRITIS NATIONAL RESEARCH FOUNDATION supports research efforts aimed at finding a cure for arthritis, bringing hope to those affected by the disease. Learn more at curearthritis.org.
