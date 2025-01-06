Arrowhead Villas Mutual Service
Arrowhead Villas Mutual Service
Arrowhead Villas Mutual Service
Arrowhead Villas Mutual Service
Arrowhead Villas Mutual Service
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Service des eaux
Provides high-quality drinking water to the community.
Road Maintenance
Maintains roads within the Arrowhead Villas community.
Déneigement
Provides snow removal services to ensure safe access during winter.
Trash Collection
Offers regular trash collection services for residents.
À propos
Arrowhead Villas Mutual Service
Fondée en
1942
EIN
950505934
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
767 COMMUNITY DRIVE LAKE ARROWHEAD, California 92352-0000 United States
Site web
www.avmsc.com
Téléphone
(909)-337-4259
Adresse électronique
-
À propos
Arrowhead Villas Mutual Service Company, founded in 1942, provides essential services to its shareholders in Lake Arrowhead, CA. Their mission is to deliver high-quality drinking water, road maintenance, snow plowing, trash collection, and customer service, protecting the interests of their community.
La mission
Arrowhead Villas Mutual Service Company provides high-quality drinking water, road maintenance, snow plowing, trash collection services, and customer service to its shareholders.
