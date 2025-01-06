Arrowhead Club
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Group Fitness Classes
Daily group fitness classes led by professional instructors.
Pilates Reformer Classes
Pilates reformer classes with professional instruction.
Personal Training
One-on-one personal training sessions.
Événements du club
Fun and innovative programs designed with something for everyone.
Fondée en
1981
EIN
942576131
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 608 TURLOCK, California 95381-0608 United States
Site web
arrowheadclub.org
Téléphone
(209)-668-2557
Adresse électronique
La mission
The Arrowhead Club's mission is to make our community a better place by supporting youth athletics, promoting good sportsmanship, teamwork & self confidence.
