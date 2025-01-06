Armenian National Committee Western Region
Armenian National Committee Western Region
Armenian National Committee Western Region
Armenian National Committee Western Region
Armenian National Committee Western Region
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentorship program is designed to help teenagers find the career path that suits them best.
ANCA-WR Internship Program
Offers student leaders an intensive program to learn about Armenian American issues and advocacy on federal, state, and local levels.
ANCA Professional Network
A network for Armenian-American professionals to connect and collaborate.
ANCA Capital Gateway Program
Helps young Armenian American professionals and students find jobs and internships in Washington, DC.
À propos
Armenian National Committee Western Region
Fondée en
1986
EIN
953885801
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
104 N BELMONT ST STE 200 GLENDALE, California 91206-4492 United States
Site web
ancawr.org
Téléphone
(818)-500-1918
Adresse électronique
À propos
The Armenian National Committee of America- Western Region (ANCA-WR) is a grassroots public affairs organization advancing Armenian American issues. They educate, motivate, and activate the community in the Western US. Based in Los Angeles, they work with cultural, educational, and youth organizations to promote Armenian American concerns and advocate for Artsakh's self-determination.
La mission
The Armenian National Committee of America represents Armenian-American views and values across all fifty states, working to influence U.S. policy and cultivate the next generation of leaders.
{Similaire 1}
