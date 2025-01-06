Armenian National Committee Western Region

À propos

The Armenian National Committee of America- Western Region (ANCA-WR) is a grassroots public affairs organization advancing Armenian American issues. They educate, motivate, and activate the community in the Western US. Based in Los Angeles, they work with cultural, educational, and youth organizations to promote Armenian American concerns and advocate for Artsakh's self-determination.

The Armenian National Committee of America represents Armenian-American views and values across all fifty states, working to influence U.S. policy and cultivate the next generation of leaders.