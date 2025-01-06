Armenian Evangelical Brethren Church
Armenian Evangelical Brethren Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École du dimanche
Provides religious education for children on Sundays.
Junior High Ministry
Offers programs and support for junior high students.
High School & College Ministry
Provides guidance and community for high school and college students.
Career Group
Supports young adults in their career development.
À propos
Armenian Evangelical Brethren Church
Fondée en
2004
EIN
956118103
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1800 LAKE ST GLENDALE, California 91201-2514 United States
Site web
aebcglendale.org
Téléphone
(818)-507-7400
Adresse électronique
À propos
The Armenian Evangelical Brethren Church in Glendale, CA, is a family-based congregation with the mission to know Jesus Christ and make Him known. They support a range of missions around the world. The church is involved in raising funds to help displaced families.
La mission
Armenian Evangelical Brethren Church is a family-based congregation nestled in West Glendale dedicated to proclaiming the gospel of Jesus Christ and nurturing a thriving community.
