Armenian Apostolic Church Of The Desert
Armenian Apostolic Church Of The Desert
Armenian Apostolic Church Of The Desert
Armenian Apostolic Church Of The Desert
Armenian Apostolic Church Of The Desert
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École du dimanche
Offers Bible readings, creative activities, and hymns to children ages 4-18, nurturing their relationship with Jesus Christ and the Armenian Apostolic Church.
Armenian School
Teaches students to love and embrace the Armenian language, culture, and history, inspiring them to speak, read, write, and pray in a Christian atmosphere.
Church Choir
Dedicated to singing Christian hymns during the Divine Liturgy, preserving the Armenian Church’s religious and national heritage.
Armenian Church Youth Organization (ACYO)
Guides young members to be more involved in the church and embrace the Armenian culture.
Armenian Apostolic Church Of The Desert
Fondée en
1980
EIN
953526591
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
75362 DESERT PARK DR INDIAN WELLS, California 92210-8354 United States
Site web
www.saintgarabed.org
Téléphone
(760)-773-2155
Adresse électronique
La mission
Armenian Apostolic Church of the Desert fosters spiritual growth and community for Armenian Christians in Indian Wells, California, welcoming all to connect and worship together.
