Arizona First Responders Foundation
Arizona First Responders Foundation
Arizona First Responders Foundation
Arizona First Responders Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Wellness Resources
Providing wellness resources for Arizona's First Responders by building community and fostering togetherness. Includes activities and connecting first responders to needed services.
Arizona First Responders Foundation
Fondée en
2023
EIN
922263870
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
18275 N 59TH AVENUE SUITE J-160 GLENDALE, Arizona 85308-1260 United States
Site web
www.azfrf.org
À propos
The Arizona First Responders Foundation supports first responder wellness through activity, awareness, and action. Founded in 2023, the organization aims to improve the community by supporting first responders and their families as they serve the citizens and communities of Arizona.
La mission
Arizona First Responders Foundation is dedicated to raising awareness and breaking the stigma around mental health by building community and fostering togetherness.
