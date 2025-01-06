Arc Salon Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
International ARC Salon Competition
An annual realist art competition offering over $100,000 in cash awards and international recognition to representational artists.
ARC Scholarship Competition
Provides financial aid to students attending ARC Approved® Schools to support their art education.
Arc Salon Foundation
Fondée en
2024
EIN
931524726
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
100 MARKLEY ST PORT READING, New Jersey 07064-1821 United States
Site web
www.artrenewal.org
Téléphone
(173)-263-62060619
Adresse électronique
The Arc Salon Foundation, associated with the Art Renewal Center, is dedicated to helping representational artists using traditional methods gain exposure and build their careers. It aims to educate the public on traditional art and support international cultural exchange. The ARC promotes skill-based training and visual literacy, uniting realist artists and opposing Modernist views. It provides a forum for experts and a vast online database of realistic art.
La mission
The Art Renewal Center promotes visual literacy, unites the realist art movement, and provides resources for educators, scholars, and artists.
