Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourse d'études
L'AHBAO attribue chaque année une bourse d'études de 1 000 dollars à des membres adultes pour leur permettre de suivre des études supérieures, d'acquérir des compétences équines ou d'entreprendre des activités liées aux équidés.
Concours de photos de poulains
Un concours annuel de photos ouvert à tous, mettant en valeur des poulains arabes enregistrés. Les participants peuvent soumettre jusqu'à trois photos pour avoir une chance de gagner.
À propos
Association des éleveurs de chevaux arabes de l'Oregon
Fondée en
1954
EIN
936025961
Type IRS 501(C)
501(c)(5)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
PO BOX 957 DALLAS, Oregon 97338-0957 États-Unis
Site web
ahbaoregon.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
L'Association des éleveurs de chevaux arabes de l'Oregon, fondée en 1954, promeut la race du cheval arabe par le biais d'activités éducatives et sociales. 1954, promeut la race du cheval arabe par le biais de l'éducation et d'activités sociales. Elle organise des cliniques éducatives et promeut l'élevage de chevaux.
La mission
L'Association des éleveurs de chevaux arabes de l'Oregon a pour objectif de promouvoir la race des chevaux arabes par le biais d'activités éducatives, compétitives et sociales. Il s'agit du plus ancien club de chevaux arabes du nord-ouest du Pacifique.
