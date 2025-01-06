Association des éleveurs de chevaux arabes de l'Oregon

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Bourse d'études

L'AHBAO attribue chaque année une bourse d'études de 1 000 dollars à des membres adultes pour leur permettre de suivre des études supérieures, d'acquérir des compétences équines ou d'entreprendre des activités liées aux équidés.

Concours de photos de poulains

Un concours annuel de photos ouvert à tous, mettant en valeur des poulains arabes enregistrés. Les participants peuvent soumettre jusqu'à trois photos pour avoir une chance de gagner.

