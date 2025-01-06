Apuw Afl-Cio
Apuw Afl-Cio
Apuw Afl-Cio
Apuw Afl-Cio
Apuw Afl-Cio
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
APWU Leadership Institute
An intensive three-week educational program designed to strengthen and enhance the leadership skills of APWU local and state leaders.
À propos
Apuw Afl-Cio
Fondée en
0
EIN
943474980
Type IRS 501(C)
501(c)(5)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
PO BOX 944 GRANITE CITY, Illinois 62040-0944 United States
Site web
www.apwu.org
Téléphone
(844)-402-1001
Adresse électronique
-
À propos
APUW AFL-CIO advocates for postal workers' rights, fair wages, safe workplaces, and job security. They fight against privatization and strive to improve working conditions for their members and protect USPS. Based in Granite City, IL.
La mission
APUW AFL-CIO advocates for the rights and well-being of postal workers in Granite City, Illinois, offering support and representation to improve their working lives.
