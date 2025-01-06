Aptos History Museum
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Expositions dans les musées
Displays showcasing local Aptos history, including artifacts, photographs, and stories from Native American times to the present.
Programmes pour les éducateurs
Tailored presentations and private tours for local history classes and other age groups.
À propos
Fondée en
2024
EIN
991523176
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Sociétés de préservation historique
Adresse
102 MAR VISTA DR APTOS, California 95003-3543 United States
Site web
aptoshistory.org
Téléphone
(831)-688-9514
Adresse électronique
-
À propos
The Aptos History Museum, "Local People Preserving Local History," focuses on the rich history of Aptos Village, Rio Del Mar, Seacliff, Seascape, and surrounding areas. Exhibits are now located in the Aptos Branch Library at 7695 Soquel Dr, Aptos.
La mission
Aptos History Museum celebrates and preserves the unique heritage of Aptos, California, inviting the community to explore its rich past at 102 Mar Vista Dr.
