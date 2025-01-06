Angels Among Us Rescue & Boarding
Angels Among Us Rescue & Boarding
Angels Among Us Rescue & Boarding
Angels Among Us Rescue & Boarding
Angels Among Us Rescue & Boarding
Programmes et services
Sauvetage de chiens
Saving dogs from high-risk situations and shelters, providing temporary care, and finding them forever homes.
Boarding Services
Offering boarding services for rescued dogs and those in need of temporary housing.
À propos
Angels Among Us Rescue & Boarding
Fondée en
2023
EIN
922864397
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Refuges pour animaux
Adresse
107 CAMPGROUND RD LIBERTY, South Carolina 29657-8804 United States
Site web
angelsamongusrescueandboarding.com
Téléphone
(864)-207-1618
Adresse électronique
À propos
Angels Among Us Rescue & Boarding, a 501(c)3 nonprofit in Liberty, SC, is dedicated to rescuing and sheltering animals. They help dogs find loving, permanent homes, offering hope to those who need it most. They take animal rescue seriously.
La mission
We are a 501c3 non-profit animal rescue saving dogs from death row at shelters, giving them temporary boarding and ultimately finding them forever homes.
Caroline du Sud, États-Unis
