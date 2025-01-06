American Society Of Safety Professionals
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Safety Training and Education
ASSP provides top-quality safety training and education for occupational safety and health (OSH) professionals.
À propos
American Society Of Safety Professionals
Fondée en
1972
EIN
936098153
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
520 N NORTHWEST HWY PARK RIDGE, Illinois 60068-2538 United States
Site web
www.assp.org
Téléphone
(184)-769-92929
Adresse électronique
À propos
The American Society of Safety Professionals (ASSP), founded in 1911, is a global association for occupational safety and health professionals. They support OSH professionals in preventing workplace injuries, illnesses, and fatalities through education, advocacy, standards development, and a professional community.
La mission
ASSP is the community that protects people, property and the environment.
