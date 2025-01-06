American Society Of Plastic Surgeons
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Integrated Residency Programs
Training programs for plastic surgery residents at various hospitals and universities.
À propos
American Society Of Plastic Surgeons
Fondée en
1960
EIN
941535436
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
444 EAST ALGONQUIN ROAD ARLINGTON HEIGHTS, Illinois 60005-4654 United States
Site web
www.plasticsurgery.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The American Society of Plastic Surgeons (ASPS), founded in 1960, advances quality care for plastic surgery patients. ASPS encourages high standards of training, ethics, physician practice, and research in plastic surgery.
La mission
The American Society of Plastic Surgeons supports the field in Arlington Heights, Illinois, fostering high standards and education in plastic surgery for better patient care.
