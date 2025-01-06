Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The American Society of Plastic Surgeons (ASPS), founded in 1960, advances quality care for plastic surgery patients. ASPS encourages high standards of training, ethics, physician practice, and research in plastic surgery.

La mission

The American Society of Plastic Surgeons supports the field in Arlington Heights, Illinois, fostering high standards and education in plastic surgery for better patient care.