Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Clean-Ups
Volunteers pick up trash and litter to keep the Parkway clean.
Fire Safe Council
Efforts to mitigate fire danger and protect the Parkway.
Programme de stages
Offers students hands-on experience in conservation and non-profit work.
Invasive Plant Management Program
Learn about and remove invasive plants threatening the Parkway's ecosystem.
À propos
Fondée en
1984
EIN
942881344
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
5700 ARDEN WAY CARMICHAEL, California 95608-5971 United States
Site web
arpf.org
Téléphone
(916)-486-2773
Adresse électronique
À propos
The American River Parkway Foundation, founded in 1984, leads and inspires the community to conserve and nurture the American River Parkway. They offer programs like clean-ups, fire safety initiatives, and Parkway CONNECT, ensuring the Parkway remains a unique and accessible resource for everyone.
La mission
The American River Parkway Foundation leads and inspires the community to conserve and nurture the American River Parkway as a unique, accessible resource for everyone to enjoy.
